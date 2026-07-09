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OpenAI spustilo GPT Live. Starý hlasový režim ChatGPT byl hloupý, tenhle prý ne

  • OpenAI 8. července 2026 spustilo GPT Live, nový hlasový režim ChatGPT.
  • Slibuje, že hlas už nebude hloupější než psaný chat.
  • U nás naskočil až po restartu telefonu, samotná aktualizace appky nestačila.

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Petr Mišák
Petr Mišák
9.7.2026 11:46
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Reklamní vizuál OpenAI k novému hlasovému režimu GPT Live – tři seniorky u stolu s telefonem
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Starý hlasový režim ChatGPT trápil hlavně jedno – jakmile jste přepnuli na hlas, mluvili jste s výrazně hloupější verzí modelu, než na jakou jste zvyklí z textu. GPT Live slibuje, že s tím končí: na složitější dotazy prý sahá po plnohodnotném GPT-5.5, a navíc umí naslouchat a odpovídat souběžně, ne přísně střídavě – já mluvím, ty mlčíš, a naopak. Vyzkoušeli jsme ho v ostrém provozu a zjistili i pár věcí, které OpenAI v tiskové zprávě nezmiňuje.

Proč starý hlasový režim otravoval a co GPT Live mění

Dosavadní ChatGPT Advanced Voice Mode fungoval na principu tahů – model musel počkat, až domluvíte, a odmlku nebo hluk na pozadí si snadno spletl s koncem věty. Odtud to otravné přerušování, kdy se s asistentem doslova překřikujete. GPT Live staví na plně duplexní architektuře – neposlouchá vás po zprávách, ale kontinuálně zpracovává váš hlas a několikrát za sekundu se rozhoduje, jestli má mluvit, poslouchat dál, počkat, nebo skočit do řeči jen když je to na místě.

Podle openai.com existují dvě verze – výkonnější GPT-Live-1 pro platící uživatele a odlehčená GPT-Live-1-mini jako výchozí režim zdarma. Na složitější dotazy (hlubší úvahy, hledání na webu) GPT Live na pozadí sáhne po modelu GPT-5.5 a výsledek přinese zpátky do konverzace. Nechybí ani probuzení frází „Hey Chat“, při které model mlčí a čeká, dokud ho znovu neoslovíte, a živý simultánní překlad – přesně to, co ukazuje i oficiální reklamní vizuál: tři seniorky si u stolu povídají s telefonem jako s kamarádkou, GPT Live jim rovnou překládá. Přesně tahle cílová skupina dává smysl – starší generace nejsou s novými technologiemi vždy nejlépe sžité (a nemusí ani chtít), a asistent, který normálně mluví a neskáče do řeči, je pro ně mnohem přístupnější než klasický chat.

Jak jsme GPT Live rozjeli (a proč nejdřív nenaskočil)

Aktivace nebyla úplně bez zádrhelů. Otevřeli jsme appku ChatGPT a ťukli na modré tlačítko Live vpravo dole – místo nového režimu se ale otevřela jen malá bublina ve spodní části obrazovky. Na přímý dotaz, jestli už běží na novém modelu, appka poctivě přiznala, že ne, a že s tím sami nic neuděláme – je to na straně serveru.

Aktivovaný GPT Live v aplikaci ChatGPT na Androidu – modrá kulička značí nový hlasový režim
Přepis rozhovoru s GPT Live o denních minutových limitech v aplikaci ChatGPT
Nabídka možností u konverzace v GPT Live režimu aplikace ChatGPT
Sdílení odkazu na konverzaci v GPT Live režimu aplikace ChatGPT

Nenechali jsme se odbýt: v Google Play jsme ručně dohledali a nainstalovali všechny čekající aktualizace (appka ChatGPT mezi nimi přitom vůbec nefigurovala) a hlavně restartovali telefon. Až po restartu appka místo malé bublinky otevřela velkou modro-bílou kouli přes skoro celou obrazovku – a na dotaz, jestli už běží nový hlasový režim, konečně odpověděla, že ano. Mimochodem, restart telefonu je dobrý nápad i mimo tohle – smaže z paměti případný škodlivý software, takže jde o užitečnou prevenci úplně obecně.

Kolik minut denně GPT Live dostanete?

Přesně na tohle jsme se zeptali rovnou GPT Live, uprostřed živé konverzace o tom, jak dlouho si s ním denně budeme moct povídat. Odpověď nebyla tak jednoznačná, jak bychom čekali.

🎙️ Neoficiálně: kolem 60 minut denně

OpenAI pro placené tarify žádné oficiální minutové limity nezveřejnila – jen že se limity mohou průběžně měnit a po jejich vyčerpání appka přepne na slabší model. Podle zkušeností prvních uživatelů (ne z oficiální dokumentace) jde zhruba o hodinu denně v plné verzi GPT Live. Berte to jako neověřený odhad – sám model přiznal, že si stoprocentně jistý není.

Přišlo nám to jako celkem důležitá informace – pokud si na GPT Live chcete vybudovat pracovní návyk (třeba diktování poznámek na dlouhých procházkách), je fajn vědět, že vás appka může kdykoliv nenápadně přepnout na hloupější model, aniž by to nějak zvlášť avizovala.

Chcete diktovat i jinde? Android to umí taky

Podklady k části tohoto článku jsme mimochodem nadiktovali – ne přes GPT Live, ale přes desktopovou appku Wispr Flow, která stojí pár stovek korun měsíčně a zvládá neomezené diktování. Pokud chcete diktovat poznámky zadarmo a kdekoliv, docela dobře si poradí i klávesnice Google na Androidu – stačí na ploše klávesnice ťuknout na ikonku záznamu. Není to tak chytré jako GPT Live (jen přepisuje, co říkáte, včetně drobných oprav a odstranění „hmm“ a „éé“), ale má to jednu nepříjemnou mušku: když telefon otočíte na šířku nebo ho jen nešikovně nakloníte, probíhající diktování se bez varování zruší. Snadno se tak stane, že mluvíte ještě dalších pět minut do prázdna.

Žijeme v době, kdy podobných hlasových nástrojů přibývá každý týden. Ne všechno, co vypadá funkčně, ale opravdu funkční je – a přesně proto je tu Svět Androida, aby to za vás vyzkoušel.

Zkusili jste GPT Live? Je i v hlasu stejně chytrý jako v textu?

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O autorovi

Petr Mišák

Jak Petr Mišák poprvé spatřil informaci o systému Android, ještě netušil, že se mu stane osudným. V současné době je stav natolik vážný, že přestává… Více o autorovi

Petr Mišák
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