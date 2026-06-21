GoPro MISSION 1 PRO dorazila do Česka. Umí 8K video a schováte ji do dlaně Hlavní stránka Zprávičky Akční kamera GoPro MISSION 1 PRO dorazila na český trh a posouvá značku od akčních kamer mezi malé filmařské stroje Na českém trhu vyjde na 17 490 Kč Láká na palcový snímač, video v 8K a vodotěsnost do 20 metrů i bez pouzdra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 GoPro dlouho platila za krále akčních kamer, ne ale za hráče ve filmařské lize. To se teď mění. Nejnovější model kombinuje nezvykle velký snímač s tělem, které schováte do dlaně, a míří do kategorie kompaktních kinematografických kamer. A koupit ho můžete i v Česku. GoPro MISSION 1 PRO sází na velký snímač a 8K Srdcem novinky je 50Mpx snímač velikosti jednoho palce – tedy mnohem větší čip, než na jaký jsou akční kamery zvyklé. Výrobce k němu přidal nový procesor GP3 vyrobený 5nm technologií. Podle GoPro zvládne kamera natáčet video v 8K při 60 snímcích za sekundu, ve 4K pak až ve 240 snímcích. Filmaře potěší režim Open Gate, který využije celou plochu snímače, takže záběr lze později oříznout do libovolného poměru stran. Pro efektní zpomalovky model nabídne až 1080p při 960 snímcích za sekundu, což odpovídá dvaatřicetinásobnému zpomalení. Profi zvuk, výdrž a odolnost pod vodou O zvuk se starají čtyři vestavěné mikrofony se záznamem ve 32bitovém Float režimu, který má podle výrobce zabránit přebuzení u hlasitých scén. Tělo přitom zůstává věrné kořenům značky: ponor do 20 metrů zvládne i bez ochranného pouzdra a tlačítka jsou vyšší, aby šla zmáčknout i v rukavicích. DJI a Insta360 se žalují kvůli patentům na kapesní kamery Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky GoPro slibuje výdrž přes pět hodin při nahrávání v 1080p. Jde ovšem o ideální laboratorní hodnotu – při natáčení v 8K počítejte s výrazně kratší dobou. Energii dodává baterie Enduro 2 a o náhled se stará 2,59″ OLED displej vzadu, doplněný menší 1,4″ obrazovkou vepředu pro záběry na sebe. Tři kamery místo jedné Vlajkový model není v nové řadě sám. Vedle něj stojí levnější základní MISSION 1, které chybí nahrávání 8K v režimu Open Gate, a varianta PRO ILS s bajonetem Micro Four Thirds pro výměnné objektivy. Za otevřený bajonet ovšem verze ILS platí ztrátou vodotěsnosti a do prodeje zamíří až ve třetím čtvrtletí roku 2026. Cena a dostupnost Na českém trhu se GoPro MISSION 1 PRO prodává za 17 490 Kč; koupíte ji na Alze i u dalších tuzemských prodejců. Základní MISSION 1 startuje níž, kolem 15 tisíc korun. Láká vás akční kamera, která chce konkurovat malým filmařským strojům? Zdroje: GoPro, PR Newswire, Man of Many O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 8K akční kamera gopro Natáčení Mohlo by vás zajímat Google Pixel 9 v mnohém zklame: pomalý procesor, starší Android a 8K video pouze přes AI Adam Kurfürst 1.8.2024 Ihned stahujte! Skvělá aplikace Blackmagic Camera přichází na další telefony, možná se dočkal i ten váš Adam Kurfürst 22.7.2024 5 tipů na zboží z Číny: Nejoblíbenější tripody z AliExpressu Marek Houser 26.7.2023 Sláva! Na Android míří vynikající aplikace pro nahrávání videí, která je zcela zdarma. Kde je háček? Adam Kurfürst 18.4.2024 5 tipů na zboží z Číny: Oblíbené akční kamery z AliExpress Marek Houser 5.1.2022 Co chlapovi pod stromek? 10 tipů na "tech" dárky pro muže Marek Houser 17.12.2021