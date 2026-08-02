Googlebook není přejmenovaný Chromebook. Podívejte se, jak vypadá Hlavní stránka Zprávičky Uniklé marketingové snímky ukazují tři zařízení Lenovo Googlebook – dva notebooky a odnímatelný tablet Tablet doplňuje stojánek, klávesnicový obal i stylus, k sestavě patří ještě bezdrátová myš s tlačítkem pro AI Googlebook není přeznačkovaný Chromebook, ale nová platforma postavená na Androidu a Gemini Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.8.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když Google letos v květnu představil kategorii Googlebook, mluvil o ní hodně a ukázal z ní málo. Teď unikly první snímky skutečného hardwaru – a překvapením není notebook, ale to, co leží vedle něj. Tři zařízení, ne jedno Proč to není jen jiné jméno pro Chromebook Levné to nebude Tři zařízení, ne jedno Snímky, které vypadají spíš jako hotové marketingové rendery než jako fotky z továrny, zachycují dva klasické notebooky ve dvou velikostech a odnímatelný tablet. Menší notebook má na pravé hraně USB-C a sluchátkový jack, větší přidává USB-A, další USB-C a prosvětlené tlačítko zapnutí; na levé straně se nachází jack, USB-C a buď druhé USB-A, nebo HDMI – rozlišení snímku na jistotu nestačí. Nejzajímavější je ten třetí kus. Tablet 2v1 se stojánkem, odnímatelnou klávesnicí a stylusem, který se magneticky drží na horní hraně, je formát, se kterým se u Googlebooků nepočítalo. Dává ale smysl – Lenovo přesně tohle roky dělá u Chromebooků. Na zádech tabletu je do modulu fotoaparátu vsazený světelný pruh Glow Bar. K sestavě patří i bezdrátová myš, která unikla už dřív. Váží 59 gramů, má světelný pruh a vyhrazené tlačítko pro AI. Že si Google nadiktoval standardy nejen pro notebooky, ale rovnou pro celé příslušenství, hodně napovídá o tom, jak pevně chce platformu držet. Proč to není jen jiné jméno pro Chromebook Tady je jádro věci. Chromebook byl postavený na prohlížeči a ChromeOS. Googlebook staví na Androidu a Gemini není doplněk, ale výchozí součást systému. Google navíc partnerům nastavil závazné hardwarové minimum – výkonný čipset, dostatek paměti a standardizované chování stylusu, aby se pero na zařízení od ASUSu chovalo stejně jako na Lenovu. Přesně tenhle nepořádek Chromebooky roky trápil. První vlnu mají vedle Lenova postavit ještě Acer, ASUS, Dell a HP. Google avizoval, že se zařízení objeví na podzim, a vzhledem k tomu, jak dokončené rendery vypadají, se nabízí veletrh IFA jako pravděpodobné jeviště. Levné to nebude Ceny nikdo nezveřejnil, ale očekávání jsou jednoznačná. Google už při oznámení říkal, že Googlebooky míří do prémiového segmentu – a to bylo předtím, než se naplno projevil nedostatek pamětí, který letos zdražuje veškerou spotřební elektroniku. Kdo doufal v Chromebook za sedm tisíc s Androidem místo ChromeOS, ten bude nejspíš zklamaný. Zdůrazněme, že jde stále o únik. Lenovo zařízení neoznámilo, neznáme parametry displejů, čipsety, výdrž, ani to, jestli a kdy dorazí na český trh. Dal by se notebook s Androidem použít jako hlavní pracovní stroj, nebo je to slepá ulička? Zdroje: 9to5Google, Android Headlines, Android Central, Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Googlebook Lenovo únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025