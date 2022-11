Můžete být kreativní. Google Zprávy umí všechny Emoji reakce

I když se společnost Google (zatím) nepovedlo skrze nátlakovou kampaň Get The Message přesvědčit konkurenční Apple, ale se svou aplikací iMessage přešel na chatování prostřednictvím univerzálního standardu RCS, vývojáři aplikace Zprávy nelení a přidávají nové funkce. Poměrně nedávno to bylo přidání možnosti reagovat na jednotlivé zprávy pomocí Emoji, Stejně jako například u Facebook Messengeru byla nabídka nejprve omezena, ale teď už mohou být jako reakce použity jakékoli “smajlíky”.

Doposud se dalo v Google aplikaci Zprávy, která je základním chatovacím nástrojem v řadě Android telefonů, posílat jako reakce sedm Emoji. Šlo o zdvižený palec, radost se srdíčky namísto očí, smích se slzami, údiv, smutek, naštvání a palec dolů. Nyní už aplikace testuje neomezený výběr, jak jsme zvyklí například z klávesnice Gboard nebo jiných chatovacích nástrojů. Pro otevření nabídky postačí na konkrétní zprávě podržet prst.

V tuto chvíli jsou nové grafické reakce dostupné v poslední beta verzi aplikace Zprávy. Plošné zavedení by mělo brzy následovat.

Zdroj: GSMA