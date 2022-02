Nečekaný zvrat. Google představil bezplatný Workspace tarif

Kolem kancelářských online nástrojů od Googlu se v krátké době protočilo velké množství informací. Nejprve se objevilo oznámení, že uživatelé úplně původních a neplacených Google Apps (později G Suite) musejí do budoucna zapomenout například na bezplatné propojení e-mailů z vlastní domény a další výhody. O několik málo dní později svitla naděje, že firma možná nechce toto odstřižení provést úplně u všech včetně rodin či malých firem. A nyní už je asi jasné, kam tím vším Google směřoval. Představil totiž nový bezplatný tarif Workspace Essentials Starter Edition.

Nová služba, která nevyžaduje údaje z platební karty a není ani časově omezena (pokud si to tedy Google zase za pár let nerozmyslí), má oproti dřívějšímu bezplatnému řešení jeden háček. Není totiž spojená s Google účtem a tedy i Gmailovým klientem a jeho servery. Malé firmy či rodinné skupiny tak musejí mít nutně poštu vyřešenou jinak a poté mohou požádat o vstup do neplacené Starter Edition.

Nový balík jinak běžně poskytuje přístup k oblíběným nástrojům jako jsou Dokumenty, Tabulky, Prezentace, videohovory Meet, kecálek Chat a další. Novinka bude celosvětově spuštěna v následujících týdnech a na jejím webu se můžete přihlásit o notifikaci.

Využijete Workspace Essentials Starter Edition?

Zdroj: Google