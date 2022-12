Chytré hodinky mají všeobecně jen několik slabin, mezi které patří samozřejmě výdrž baterie, zvlášť pokud se bavíme o těch se systémem Wear OS. Tento systém totiž nabízí nejvíce možností a svobody. Potřebuje tak vyšší výkon a spotřebuje více energie, než hodinky s proprietárním operačním systémem. Nyní Google, který stojí za vývojem Wear OS koupil společnost KoruLab, která se specializuje na software pro wearables. Mohlo by to teoreticky znamenat, že se dočkáme mnohem lepší výdrže u hodinek s tímto systémem.

Google se optimalizací výdrže baterie zabývá už delší dobu, naposledy ji zmiňoval spolu s představením Wear OS 3, kdy se Samsungem spolupracoval na optimalizaci výdrže baterie. Do jisté míry se to alespoň v případě jihokorejské firmy povedlo, jelikož třeba Galaxy Watch5 Pro vydrží na jedno nabití klidně tři dny. Stále to má ale od ideálu daleko. Už naše recenze na Google Pixel Watch dokazuje, že má americká firma rozhodně co dohánět, minimálně co se výdrže týče.

Koru on Ambiq Apollo 4

Proto se Google rozhodl pro KoruLab a do vývoje systému Wear OS se nyní připojilo dalších 30 zaměstnanců převážně finského původu. Firma KoruLab mimo jiné pracuje na věcech spojených s IoT (internet věcí) a automobily.

Ocenili byste delší výdrž u Wear OS hodinek?

Zdroj: 9to5google