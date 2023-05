V říjnu loňského roku se Google pochlubil, že začíná zavádět nové Passkeys neboli Přístupové klíče, díky kterým je možné se na webech či v aplikacích dostat “do účtu” bez nutného použití hesla. Namísto toho je potřebným klíčem například otisk prstu, sken obličeje nebo odemčení obrazovky. Pokud to tedy uživatel dovolí. Americká firma před několika hodinami rozeslala e-mail, že se tyto Přístupové klíče dají od 3. května používat i přímo u Google účtu.

Je možné, že je novinka zaváděna v různých vlnách a u různých uživatelů se může datum spuštění lišit, nicméně jde obecně o velmi příjemnou zprávu. A to hned ze dvou důvodů. Tyto Passkeys jsou v prvé řadě z podstaty fungování bezpečnější než běžné zadávání hesla. Obdobně jako například u bankovních aplikací.

Druhý pozitivní dopad souvisí s faktem, že u primárního Google účtu není možné z bezpečnostních důvodů za běžných okolností uložit heslo do prohlížeče. Tím pádem je uživatel neustále nucen jej zadávat ručně. Dává to smysl, ale je to dost otravné. Přístupové klíče tento zdlouhavý krok eliminují. A to jak na webu, tak i v Android zařízeních. Kompletní popis a možnosti této novinky najdete v oficiální nápovědě (zatím jen v angličtině).

