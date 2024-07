Google TV Streamer se zřejmě ukázal v databázi FCC

Nástupce Chromecastu s Google TV nabídne Ethernet

K jeho představení by mohlo dojít už 13. srpna

Zatímco všichni čekáme na nové Pixely, do databáze FCC se nenápadně proplížil nástupce oblíbeného Chromecastu s Google TV, o němž jsme vás poprvé informovali před několika dny. Měl by změnit svůj název z krkolomného „Google Chromecast s Google TV“ na (z mého pohledu) přehlednější označení „Google TV Streamer“. Databáze navíc potvrdila několik zajímavých vylepšení.

Zařízení se v FCC neobjevilo pod obvyklým Googlovským účtem, ale pod hlavičkou tchajwanské společnosti Quanta Computer. To je ta samá firma, která pro Google vyráběla v minulosti třeba Pixelbook nebo Pixel Slate. Takže první vodítko máme. Kódové označení GRS6B taky sedí do amerického systému pojmenování.

Podle testovacího nastavení by nový Google TV Streamer mohl mít porty USB-C a Ethernet. U současného Chromecastu musíte pro připojení internetu kabelem použít externí hub, což mimochodem popisujeme v naší dobové recenzi. Šlo by tedy o solidní upgrade oproti současnému Chromecastu. Ethernet ocení jistě každý, kdo nechce spoléhat na Wi-Fi a bude se hodit i USB-C pro připojení externích disků.

Co se týče napájení, tady je to trochu záhada. Buď bude mít zařízení druhý USB-C port, nebo Google sáhne po proprietálním konektoru, který používá u některých svých chytrých zařízení. Kdy se nového kousku dočkáme? Tipnuli bychom si, že by mohl být součástí velké prezentace 13. srpna, kde Google představí nové produkty.

Těšíte se na nový Google TV Streamer?

Zdroj: 9to5google