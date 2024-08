Google TV Streamer nepříjemně překvapí cenou. Za nástupce Chromecastu si připlatíme

Nový Google TV Streamer 4K má stát 120 EUR (asi 3 000 Kč)

Oproti současnému Chromecastu jde o téměř 100% navýšení ceny

Představení se očekává 13. srpna, do prodeje by měl jít až 24. září

Google chystá nástupce oblíbeného Chromecastu s Google TV a vypadá to, že si za něj nechá pořádně zaplatit. Podle známého leakera Bilibil-kuna by měl nový Google TV Streamer stát v Evropě 120 EUR, což je v přepočtu asi 3 000 Kč. To je téměř dvojnásobek oproti současnému Chromecastu s Google TV 4K, který se prodává v Česku za přibližně 1 600 Kč.

Hlavní novinkou bude kompletně přepracovaný design. Místo známého puku půjde o plochý set-top-box, který už jen tak nemůže viset za televizí, budete mu muset najít jiné místo. Proč se tak Google rozhodl? To zatím není jasné, ale už teď víme, že bude Google TV Steamer oproti Chromecastu mnohem všestrannější a nabídne pravděpodobně i vyšší výkon. Současný Chromecast s Google TV 4K má ale už trochu zastaralý čip a občas trpí na pomalejší odezvu uživatelského rozhraní, takže by to dávalo smysl. Dočkáme se také Ethernet portu a druhého USB-C pro připojení externích zařízení. V neposlední řadě americký gigant přepracuje i dálkový ovladač a do krabičky má vměstnat i Thread standard pro propojení chytrých zařízení.

Podle dostupných informací by měl Google nový Streamer představit 13. srpna společně s telefony Pixel 9, hodinkami Pixel Watch 3 a sluchátky Pixel Buds Pro 2. Spekuluje se i o dřívějším představení 6. srpna, každopádně by se do prodeje měl dostat až 24. září.

Jak se těšíte na nový Google TV Streamer?

Zdroj: Dealabs