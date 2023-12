Google TV je nejotevřenější operační systém pro televizory

Má ale zásadní nevýhodu – oproti ostatním OS je náročnější na hardware

Proto nyní Google zapracoval na optimalizaci a přidal pár nových sekcí

Operační systém Google TV (dříve Android TV) je ve světě velmi populární, což má svůj logický důvod – nabízí totiž otevřenost, kterou se konkurenční platformy jako webOS či Tizen pochlubit nemohou. Vše má ale svá úskalí, v případě operačního systému od Googlu je to jednoznačně rychlost. Zejména na slabším hardwaru, kterým disponuje řada levnějších televizorů nebo boxů (případně tyčinek), se může nepříjemně zasekávat. A právě to chce americká firma vyřešit.

Na začátku tohoto roku Google představil aktualizaci, která snižuje využití RAM paměti, ale zároveň se po její instalaci rychleji spouštějí aplikace a v seznamu změn byly zmíněny i plynulejší animace. Upřímně ale změna nebyla nikterak zásadní, i na Xiaomi Q2, kterou momentálně používám, občas cítím nějaké škobrtnutí a raději využívám Nvidia Shield TV.

Proto nyní Google představil další aktualizaci, která by měla vylepšit celkový zážitek z používání Google TV. Tvrdí, že ještě více zefektivnil práci se systémovou pamětí a také optimalizoval způsob načítání doporučení na domovské obrazovce. Některé systémové aplikace byly rovněž přepracovány tak, aby nebraly zbytečně moc výkonu a navíc byly zmenšeny. Celý systém by měl tedy působit plynuleji a to včetně načítání aplikací a následného přepínání mezi nimi.

Kromě vylepšení výkonu jsme se dočkali také nové karty Živě a sekce Nedávno a Místní zprávy. Nová aktualizace se prý aktuálně šíří na zařízeních s Google TV po celém světě, ale na své televizi ji zatím dostupnou nemám. Pokud vy ano, dejte prosím vědět do komentářů.

Už vám dorazila nová aktualizace na Google TV?

Zdroj: AndroidPolice