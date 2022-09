Evropský soud potvrdil obří pokutu pro Google kvůli Androidu

Celkem 4,125 miliardy eur neboli v přepočtu zhruba 100 miliard Kč. Tak vysoká je pokuta, kterou bude muset velmi pravděpodobně v Evropské unii zaplatit společnost Google (resp. mateřská Alphabet) kvůli zneužití monopolního postavení ve vztahu k systému Android. Vyslovil se tak Tribunál Soudního dvora EU, který po dřívějším odvolání americké firmy rozhodoval o starším verdiktu Evropské komise. Soud firmě Google vyhověl pouze v jedné menší části sporu a původně stanovenou částku 4,34 miliardy eur snížil pouze nepatrně.

Aktuální verdikt soudu potvrdil slova EK o tom, že americký gigant v letech 2011 až 2014 zneužíval svého postavení při vývoji a distribuci systému Android a balíku mobilních služeb včetně Obchodu Google Play. V inkriminovaném období podle Komise i Tribunálu Google nekalým způsobem zvýhodňoval svůj vlastní vyhledávač i prohlížeč Chrome a mimoto požadoval po výrobcích telefonů, tabletů a dalších zařízení také využití neupravené verze systému Android.

Jediný bod, ve kterém soud nedal Evropské komisi za pravdu, je vyplácení podílu partnerským firmám za to, že do svých přístrojů exkluzivně předinstalují Google vyhledávač či prohlížeč Chrome. Nebylo prokázáno, že by tato praktika poškozovala soutěž. Ostatní argumenty americké firmy ale soud smetl ze stolu. Například tvrzení, že zmíněnými kroky společnost vydělávala potřebné peníze na další vývoj Androida. Ty se daly podle Tribunálu snadno vzít odjinud, například z příjmů Obchodu Google Play.

„Jsme zklamáni, že soud nezrušil rozhodnutí v plném rozsahu. Jsme přesvědčeni o tom, že operační systém Android přinesl uživatelům větší možnost volby, ne naopak. Je podporou pro tisíce úspěšných firem v Evropě i po celém světě,“ komentovala rozhodnutí pro redakci Lupa.cz ředitelka komunikace české a slovenské pobočky Googlu Alžběta Houzarová. Rozsudek bude mít pravděpodobně vliv na další spor s českou stopou. Seznam.cz v rámci něj požaduje po Googlu kompenzaci přes 9 miliard Kč.

„Dnešní rozsudek potvrzuje to, co nejen Seznam.cz poslední řadu let na platformě Google Android pozoruje, tedy že Google nelegálně zneužil svého dominantního postavení a platformu Android v rozporu se soutěžním právem využíval k odstavení konkurence,“ řekla Lupě mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Českému internetovému gigantovi může rozsudek Tribunálu velmi pomoci. Google se může proti aktuálnímu verdiktu odvolat ještě Soudnímu dvoru EU. Nicméně jen s argumentem, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

