Nový nástroj od Google přepisuje složité texty do lidské řeči – jmenuje se Simplify

Co děláte běžně vy na svých mobilech? Sama za sebe se musím přiznat, že kdykoliv vezmu do ruky mobil, stanu se obětí téměř bezmyšlenkovitého brouzdání a scrollování. Google ale představuje funkci, která by to mohla změnit: Simplify, vychytávka běžící na Gemini AI, teď zpřístupňuje nový způsob, jak se učit o nových věcech. Učit se něco nového na mobilu může být mnohem přínosnější než nekonečné scrollování, ale někdy celý proces narazí na překážku v podobě odborného textu plného žargonu a složitostí.

Nový nástroj by měl tuto bariéru každopádně odstranit. V aplikaci Google pro iPhone a iPad nově najdete funkci Simplify, která pomocí AI zjednoduší jakýkoli text na webové stránce, aniž byste museli stránku opustit. Stačí dlouze označit text a klepnout na ikonu „Simplify“.

V tu chvíli vyskočí nové okno s upravenou verzí čteného textu, která je lehčí na pochopení, ale neztrácí podstatné informace, takže z vás zároveň neudělá hlupáka.

Výzkumné testy dokonce údajně prokázaly, že lidem přišel zjednodušený text značně přínosnější než ten původní, komplexní, což jim pomohlo si lépe zapamatovat informace.

Co k Simplify vlastně vedlo?

Za novým nástrojem stojí výzkum společnosti Google týkající se využití velkých jazykových modelů umělé inteligence pro zpřístupnění odborného obsahu širší veřejnosti. I když Google přiznává, že modely nejsou neomylné a bude potřeba pečlivě hlídat kvalitu výstupů, první nasazení ukazuje, že se tímto směrem rozhodně vyplatí jít.

Prozatím je funkce dostupná jen pro iOS — o rozšíření na Android nebo desktop zatím Google mlčí. Přesto jde o jasný důkaz, že se chce Google víc soustředit na to, jak skrze AI skutečně pomoci běžnému uživateli.

Souhlasíte, že je taková funkce prospěšná?

Zdroj: Android Authority, Google