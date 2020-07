Google si chce údajně zaplatit více prostoru v Galaxy telefonech

Obchod s aplikacemi, chytrý hlasový asistent, prohlížeč nebo základní panel s vyhledáváním. To jsou položky, u kterých si při základním nastavení v přístrojích Galaxy v podstatě konkurují dva giganti Samsung a Google. Současný stav je takový, že jihokorejská firma ve svých telefonech trochu upřednostňuje svůj Galaxy Store a hlasového asistenta jménem Bixby. Tento fakt by chtěl pochopitelně Google změnit. Telefony Samsung jsou nejprodávanější na světě a tkví v nich velmi významný zdroj dat, které se dají s těmito nástroji získávat. V současnosti tak údajně probíhají mezi společnostmi Google a Samsung jednání, jejichž předmětem je nové nastavení těchto základních aplikací a nástrojů.

Aby v Galaxy telefonech dostali více prostoru Asistent, vyhledávání a oficiální obchod od Googlu, bude muset americká firma nepochybně zaplatit hromadu peněz. V případě Applu, kde je smluvně nastaveno Google vyhledávání jako základní nástroj v prohlížeči Safari, jde o miliardy dolarů. Dá se očekávat, že u Samsungu by šlo i o několikanásobky. Jak by případné nové nastavení základních aplikací ovlivnilo koncové uživatele, kdyby se Google a Samsung dohodli na změnách? I ti méně zkušenější by si jistě minimálně po stránce designu všimli, že některé věci nově zprostředkovává vyhledávací gigant. Většina procesů by ovšem fungovala velmi podobně.

