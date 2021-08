Google konečně omlazuje Překladač. Takto má nově vypadat

Google Překladač bezpochyby patří k tomu nejlepšímu, co může americký technologický gigant lidem nabídnout. A to jak na webu, tak i v mobilní aplikaci. Za poslední roky jej naplnil velmi zajímavými novými funkcemi a ty stávající vyladil téměř k dokonalosti. Co však v případě mobilní verze poměrně dlouho zaostávalo, byl vzhled. I na ten ale nakonec dojde, dost možná během pár týdnů. V beta verzi této aplikace se redesign objevuje dokonce ve spojitosti s Pixelem 6.

Z přiložených snímků, které se podařilo pořídit při použití interně zabudovaných změn, je vidět znatelné očištění a omlazení hlavní karty. Google Překladač by měl být díky novému rozložení prvků mimo jiné i jednodušeji ovladatelný jednou rukou. Redesign podle všeho dá také sbohem hornímu “hamburger” menu. Jeho obsah nejspíš najdeme pod spodním tlačítkem More / Více.

V kódu aplikace ve verzi 6.21 se nyní nachází pojem “app_name_p21”, který by měl s největší pravděpodobností odkazovat na Pixel telefon z roku 2021. Tím bude právě model 6. Další část kódu z Překladače zmiňuje nový Material Design, který je zase novinkou v systému Android 12.

Co říkáte na současný vzhled Překladače?

Zdroj: XDA