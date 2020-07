Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Google Play hry zdarma

90X Duplicate File Remover Pro Sanjeev Apps Creator Team

English for all! Pro Vitaly N

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Brightness Manager - brightness per app manager Yogesh Dama

Battery and Charge Monitor for Wear OS Watch & Navy Ltd

Google Play aplikace zdarma

82 Animals Dot-to-Dot for Kids Abuzz

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game Next Doors

G'Luck! 🍩 2D platformer game Webbit Games

Heroes Infinity Premium DIVMOB

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path Webbit Games

Fill Deluxe VIP ArtStorm

Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game Saira Mahmood

Merge Attack : Attack on Legion wind

Surface Trimino: increase the area. Casual game AppSoGreat

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead DIVMOB

Vybrali jste si některé aplikace či hry zdarma?