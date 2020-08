Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Google Play aplikace zdarma

Emazao Crop and Livestock Smart Farm

File Manager Pro 2020 — File Manager Smart mobile app

Music player Pro 2020 - Audio player Smart mobile app

Gallery - Photo Gallery, Video player 2020 Smart mobile app

150X Game Booster Pro Recters Inc

Gear Sun 2 TLMNGTN

Buggy Backup Pro buggysofts

Google Play hry zdarma

IMAGEine Premium rarodx

Zombie Defence Premium : Tap Game Honeydew Peanut

Speed Math 2018 - Pro Eggies

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium Starlight Tune

[VIP] WeaponWar : Idle Merge Weapon Zabob Studio

INFLUENCE pro - Puzzle Game Creating Experience

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG EASTMOON

Pixel Blade Vip - Action rpg PixelStar Games

Sudoku Pro ProGo

Vybrali jste si některé aplikace či hry zdarma?

Zdroj: App Sales