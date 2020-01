Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Learn German with MosaLingua MosaLingua Crea

Learn Spanish - Frase Master Pro MasterKey Games

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Luci 💤 - Intelligent Dream Journal & Lucid Guide Sam Ruston

Hry zdarma

Sky Dancer Premium TOPEBOX

Bigfoot Quest Syntaxity

Epic Animal - Move to Box Puzzle HS GAME

Retro Pixel - Hardcore platformer squiden

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle ArtStorm

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com