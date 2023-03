Google Play bude sám upozorňovat na riskantní aplikace

Stejně jako u pořizování jakékoli jiné věci či objednávání služby v běžném životě je i na Google Play zvykem dívat se na recenze jednotlivých aplikací a her, dokud je nestáhneme. Oficiální obchod z tohoto hlediska aktuálně zobrazuje slovní hodnocení uživatelů a také průměr udělených hvězdiček od jedné do pěti. Díky tomu pak vznikají i různé kategorické žebříčky a některé hry a aplikace doporučuje přímo Google. Teď bude obchod dělat opačnou věc. Bude vyloženě upozorňovat na hry a aplikace, u kterých hrozí, že mohou způsobovat problémy.

Dosavadní hodnocení trpí mimo jiné tím, že recenze mohou být přehnané či vymyšlené. A když je s aplikací něco v nepořádku, množství negativních hodnocení či hlášení o chybě může být natolik nízké, že zájemci o hru či aplikaci běžné recenze úplně nepomohou a před případnými problémy jej nevarují. Proto Google zavádí vlastní typ upozornění na potenciální padání aplikací.

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."

I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.

Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2023