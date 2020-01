Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace a hry zdarma

Partiture Live - Learn to Read Sheet Music Easy Damian Diorio

Brick Breaker : Evolution RPG Honeydew Peanut

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG UbiMob

NEW Math puzzles 2 B2A Apps

Rusty Memory VIP :Survival NEVIL Company

Fill Deluxe VIP ArtStorm

NEW Logic & Math Puzzles PRO 2020 B2A Developers

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords Next Doors

Dead Rain : New zombie virus Tiny Devbox

Magnet Balls 2: Physics Puzzle crazy owl

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com