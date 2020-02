Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Linkfy - Never miss a link Development Colors

Enneagram Personality Test Intelligence Mobiles

CM File Manager kotunApps

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Mega Call Recorder Advanced MEGA Clip

Hry zdarma

Zap Zap Kindergarten Math Visual Math Interactive

Ball Hit 3d - Best Relaxing hyper casual game Saira Mahmood

Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game Saira Mahmood

Fit In 3D - Best Relaxing puzzle casual game Saira Mahmood

Helix Run 3D - Color running ball collector game Saira Mahmood

New Math Puzzles for Geniuses 2020 B2A Apps

Reading Raven: Learn to read phonics adventure Early Ascent LLC

Roll The Ball 3D - Endless running casual game Saira Mahmood

Slayer Bizarre Shmup PRO (digital space shooter) Brazoss Mobile Oggk

Sonny The Mad Man The Lonely Developer

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure UbiMob

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg) Honeydew 1853

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell BT STUDIOS

Rope Swing 2D - Rescue arcade game Saira Mahmood

Run Paint 3D - Endless running & painting game Saira Mahmood

Epic Animal - Move to Box Puzzle HS GAME

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

