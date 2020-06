Super zpráva: předplatné bude v Google Play přehlednější

Spolu s vydáním Androidu 11 plánuje Google spoustu dalších změn. Nově bude možné spravovat předplatné přímo v Google Play. Společnost chce tímto krokem dosáhnout většího přehledu kolem toho, kolik utrácíte za měsíční/roční předplatné a hlavně správu na jednom místě.

Předplatné bude možné spravovat přímo v Google Play

Google chce navíc umožnit nákup předplatného i bez toho, aniž byste museli mít aplikaci staženou. Hodit se to může v případech, kdy využíváte více zařízení. Vybrané aplikace již tuto službu testují. Můžete si tak vybrat, zda si vyzkoušíte trial verzi, nebo zda si připlatíte a rovnou začnete s předplatným.

Na stránce aplikace navíc získáte podrobnější informace o tom, co všechno předplatné zahrnuje. Přímo v Google Play v jedné ze záložek navíc budete mít všechna předplatná po ruce. To sice funguje již teď, ovšem nevidíte konečnou částku. Po jednom kliknutí totiž hned uvidíte, jakou částku z výplaty vám měsíčně strhnou poplatky a možná vás to donutí přestat používat méně potřebné aplikace. Kolikrát se totiž může stát, že si platíte aplikaci, kterou nevyužíváte celé měsíce.

Zdroj: gsmarena.com