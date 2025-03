Google Play zavádí věrnostní program. Jak se přihlásit a jaké slevy a výhody nabízí?

Pro majitele mobilů a tabletů s Androidem je obchod Google Play hlavním zdrojem aplikací a her. Můžete je tady získávat zdarma, případně si stáhnout ty placené. Najdete tu appky pro chytré hodinky, do auta, ale třeba i knihy. A nyní k tomu všemu navíc můžete získávat i věrnostní body a ty následně proměňovat v různorodé slevy a odměny.

Google ve svém obchodě spustil program s názvem Google Play Points, který uživatelům umožní získávat body za nákupy. Dobrou zprávou je, že se ho může účastnit úplně kdokoliv. Špatnou zprávou je, že za appky zdarma žádné body nezískáte – dostáváte je pouze za nákupy aplikací nebo za nákupy v rámci stažených aplikací.

Body a speciální akce

Body od Googlu můžete získávat za několik různorodých úkonů. Všechny jsou ale neodmyslitelně spjaty s reálnými platbami. Points lze obdržet za:

nákupy v aplikacích a hrách

stahování placených her a aplikací

stahování placených knih

předplatná

další položky

Všechny získané body se vám sčítají a jejich stav můžete průběžně kontrolovat na vašem uživatelském účtu. Ten vidíte přímo v Google Play vpravo nahoře.

A kolik bodů dostanete? To má Google přesně promyšlené – jde o 1 bod za každé utracené 2 Kč. Průběžně navíc budou vyhlašovány různé speciální akce, v jejichž rámci můžete získávat až 4krát více bodů. Třeba za vyzkoušení vybraných aplikací a her.

Různé úrovně

Aby nešlo jen o pouhé sbírání a uplatňování bodů, Google se rozhodl nastavit 4 úrovně věrnostního programu. Po tomto žebříčku stoupáte postupně a je logické, že čím více bodů získáte, na tím vyšší úroveň se můžete dostat. Kromě toho ale platí, že na vyšší úrovni můžete za nákupy získávat více bodů. Pro jednotlivé úrovně navíc budou k dispozici speciální týdenní akce, k nimž se uživatelé s nižší úrovní nedostanou.

Zní to skvěle? Má to ale jeden značný háček. Nemůžete všechny úrovně přeskákat třeba za jediný týden. A to i kdybyste postupně koupili třeba za milion. Google nastavil jedno zásadní (a trochu zvláštní) pravidlo: pokud dosáhnete nové úrovně, ponecháte si ji pro tento a následující kalendářní rok. Ano, čtete dobře – ROK.

A co jednotlivé úrovně nabízejí?

Bronz

získáváte vždy 1 bod za 2 Kč útraty

až 4x více bodů ve hrách během týdenních událostí

až 2x více bodů u knih během měsíčních událostí

Stříbro

1 bod + 10% bonus za 2 Kč útraty

až 4x více bodů ve hrách během týdenních událostí

až 3x více bodů u knih během měsíčních událostí

týdenní ceny úrovně Stříbro (až 25 bodů/týden)

Zlato

1 bod + 20% bonus za 2 Kč útraty

až 4x více bodů ve hrách během týdenních událostí

až 4x více bodů u knih během měsíčních událostí

týdenní ceny úrovně Zlato (až 50 bodů/týden)

Platina

1 bod + 40% bonus za 2 Kč útraty

až 4x více bodů ve hrách během týdenních událostí

až 5x více bodů u knih během měsíčních událostí

týdenní ceny úrovně Platina (až 75 bodů/týden)

nadstandardní podpora (rychlejší reakce, vyhrazení zástupci)

Využití bodů

A k čemu všemu to je? Jakmile nasbíráte nějaké body, můžete je využít na několik různých úkonů. Zaprvé za ně lze získávat slevy při nákupech. Ve hrách stažených z Google Play můžete body uplatnit i na speciální položky jako jsou diamanty, postavy nebo jiné placené prvky.

Podstatné také je, že body můžete zpětně směnit za peníze. Ty vám ale nebudou vyplaceny, nýbrž se promění na kredit v rámci Google Play. Za něj pak můžete běžným způsobem nakupovat aplikace, hry, knihy nebo cokoliv jiného.

Pokud vás to zaujalo, můžete se do věrnostního programu připojit. Pokud ne, můžete ho ignorovat. Vstup do programu je snadný – rozkliknete si vpravo nahoře kroužek se svou fotkou (nebo počátečním písmenem svého jména) a v menu pak následně najdete položku Play Points. Otevře se před vámi obrazovka se základními informacemi a možností „Připojit“.

Dalším krokem je nutnost přidání platební metody. Pokud už jste ale někdy v Google Play nakupovali, tento krok rovnou přeskočíte. A pak už můžete začít sbírat body za nákupy.

Co si myslíte o věrnostním programu Google Play Points?

Zdroj: Google Play, Freepik