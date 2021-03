Google Play pravidelně aktualizuje žebříčky nejstahovanějších aplikací a her na české scéně. Některé jsou neměnnou stálicí, další se derou kupředu díky svým funkcím. Spoustu z nich už v Android telefonu máme, jiné se ovšem přihlásily o slovo teprve nedávno. Žebříček Top 10 aplikací nám ukazuje, které stahujeme z Google Play v České republice nejčastěji. Jaký je tedy seznam TOP 10 aplikací, které Češi z Google Play nejvíce stahují a jaké jsou zmiňované podvodné aplikace?

Sweet Snap Face Cam

Sweet Snap Face Cam je bohužel aplikací, která se vás zřejmě pokusí okrást. Alespoň tak hovoří mnoho recenzí na Google Play, kde si lidé stěžují. Prý se snaží odesílat placené SMS. Doporučujeme si tak její stažení dobře rozmyslet.

Sweet Snap Face Cam Patrizia Gioia

4K Retina WallPaper

A máme zde další aplikace, která z vás vyláká peníze. 4K Retina WallPaper slibuje hned několik parádních tapet pro váš telefon, ale bude vás nutit platit. Aplikace žádá stejně jako předchozí povolení přístupu k SMS zprávám a následně bude odesílat placené SMSky.

4K Retina WallPaper Guylene Despeyrou

Live Earth Map HD

Vývojáři o této Live Earth Map HD tvrdí, že se jedná o bezplatné mapy s vyhledávačem tras, GPS navigací, hlasovou navigací a upozorněními na aktuální stav dopravy. Ve skutečnosti je ale všechno jinak a dle všeho se jedná o podvodnou aplikaci, která žádá přístup k SMS a odesílá vám zpoplatněné SMS. Rozhodně nedoporučujeme instalaci této aplikace. Je tedy vidět, že češi stahují z Google Play tento měsíc podvodné aplikace.

Live Earth Map HD OLIVIER RUDLOFF

Microsoft Teams

Jedná se o skvělé řešení v rámci firem a týmů. Nabízí jak klasický chat, tak i přístup k celému obsahu vašeho týmu. Lidé si ji v posledním měsíci hodně chválí a hodnocení si drží na skvělých 4,5 hvězdičkách.

Čtečka QR a čárových kódů (česky)

Čtečka QR kódu a čárových kódu je kompletně v češtině a nabízí spoustu zajímavých funkcí. Můžete si snadno zobrazit výsledky z obchodů jako Amazon či eBay, nebo prostě jen naskenovat QR kód. To sice novější systémy Android umí, ale pokud máte starší telefon či tablet, může se aplikace hodit.

QR & Barcode Reader TeaCapps

Lidl Plus

Aplikaci Lidl Plus se očividně daří. Jedná se totiž o vůbec nejstahovanější aplikaci na Google Play. Ta nabídne celou řadu výhod jako jsou exkluzivní slevy pro zákazníky, usnadnění reklamace díky digitálním účtenkám a mnoho dalšího. Navíc lze všechny tyto výhody čerpat ve všech 13 evropských zemích, kde pobočky Lidlu figurují.

WhatsApp

Lidé stále hledají nové alternativy ke zmíněnému Messengeru nebo ke klasickým SMS zprávám, které už dnes prostě neletí. Tou nejoblíbenější je WhatsApp (rovněž patří pod Facebook), která spojuje lidi pomocí telefonního čísla. Stále častěji ji pro komunikaci využívají i firmy, aplikace totiž umožňuje bezplatné chatování i se zahraničím, aniž byste si zakládali účet jako třeba u Messengeru.

Kaufland – akce a recepty

Aplikace jednoho z největších supermarketů vyskytující se v České republice má spoustu výhod a tenhle měsíc jde o vůbec nejstahovanější aplikaci v Google Play. V aplikaci naleznete akce, slevy, recepty a spoustu dalších informací. Pokud tedy rádi nakupujete a Kaufland patří k vašim oblíbeným obchodům, doporučujeme dát aplikaci šanci. Navíc je poměrně přehledná a jede naprosto plynule.

Kaufland App - Supermarket Offers & Shopping List Schwarz IT KG

Wish – nakupování je zábava

V internetovém obchodě Wish seženete snad úplně všechno, vlastně je to taková obdoba AliExpressu nebo eBay, akorát má velkou působnost v Evropě. Kvalita produktů není vždy top, ceny tomu na druhou stranu odpovídají. Celkem často pak Wish nabízí akce na produkty, kterých se potřebuje zbavit, takže zákazník zaplatí jenom poštovné, a může tak de facto zdarma vyfasovat třeba hodinky, tričko apod. U některých položek má portál dynamické ceny a jeden produkt najdete i za více jak 5 různých cen.

Wish - Nakupování je zábava Wish Inc.