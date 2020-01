Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Fast Calc GameHob

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary Cosmic Pie Design

Mille: learn 1,000 French words + pronunciation Vosman

Rox Cleaner Pro Recters Inc

Hry zdarma

Survival Derby 3D - car racing & running game Saira Mahmood

Bullet Agent - Fighting relaxing hyper casual game Saira Mahmood

Cat in the Woods VIP WID STUDIO

Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter) Brazoss Mobile Oggk

Pixel Blade Vip - Action rpg PixelStar Games

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival DIVMOB

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO Red Machine

Lose Weight Story - Premium I.W.G

Reading Raven: Learn to read phonics adventure Early Ascent LLC

SCV Miner - Click & Idle Tycoon - PRO Red Machine

Fit Toon - Series 2 RETRO BOX

LeagueMon VIP - League Monster Defence EASTMOON

Stay Alive VIP Sponge Mobile

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com