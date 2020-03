Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Výběr redakce

Taky se vám stává, že máte v telefonu spoustu souborů dvakrát, třikrát nebo dokonce vícekrát? Občas se to stane každému. Uděláte dvakrát screenshot a pak zapomenete na to, že ho máte jednou smazat, to stejné je s posíláním videí apod. Aplikace 90X Duplicate File Remover Pro vám na pozadí takové soubory automaticky detekuje a dokáže je mazat. Díky tomu ušetříte spousta místa. Vývojáři z Sanjeev Apps Creator Team si za aplikaci normálně účtují 59,99 Kč a nyní je po omezenou dobu zdarma, vyzkoušíte ji?

Aplikace zdarma

Matrix Determinant Pro GK Apps

90X Duplicate File Remover Pro Sanjeev Apps Creator Team

Hry zdarma

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium DIVMOB

Roll Around 3D - Best Running & escaping game Saira Mahmood

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) AppSoGreat

Cube Breaker 3D - Cool break & smashing game Saira Mahmood

Grow Heroes VIP PixelStar Games

Retro Pixel Classic squiden

Sword Knights : Idle RPG (Premium) Honeydew Games

2048 - Puzzle Game Gamedk

Cannon Master VIP RETRO BOX

Mystic Guardian VIP : Old School Action RPG Buff Studio Co.,Ltd.

Hunter Rush - Premium RETRO BOX

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?