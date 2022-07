Obchod Google Play nahrazuje jednu významnou sekci

Google se rozhodl pro jednu celkem významnou změnu v zobrazování informací ve svém Obchodě Play. Uživatelé více dbající na své soukromí zde nově nenajdou sekci “oprávnění”, v níž byl dříve k nalezení seznam všech přístupů, které aplikace ke svému fungování požadovala. Tento výpis, který byl Obchodem automaticky generovaný dle skutečnosti, nahrazuje sekce s názvem Zabezpečení údajů. V ní už je přiznání a popis jednotlivých požadavků na oprávnění na daném vývojáři.

With the launch of the Data Safety section on Google Play, which will be mandatory for all apps in 1 week, it seems the app permissions list is going away in both the mobile app and the web.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 13, 2022