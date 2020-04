Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

The Sound of Animals Cuca Studio

Hry zdarma

Sonny The Mad Man The Lonely Developer

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg) Honeydew 1853

Heroes Infinity Premium DIVMOB

First Coloring book for kindergarten kids Abuzz

iQ Improver Pro - Brain Trainer Recters Inc

Lose Weight Story - Premium I.W.G

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle ArtStorm

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead DIVMOB

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

