V Google Play se testují nové reklamy. Překousnete to?

Společnost Google opětovně brnká na nervy uživatelů jeho základního obchodu s aplikacemi. Zdá se totiž, že firma skutečně hodlá zařadit do vyhledávání na Google Play reklamy. Proces začal již vloni, kdy někteří uživatelé poprvé uviděli pod vyhledávacím polem doporučení na vybrané aplikace. Google tehdy oznámil, že nejde o reklamy, nýbrž jakési “proaktivní doporučování”. Uběhlo jen pár měsíců a do prostoru se dostaly aplikace, které jsou již přímo označené jako reklamy.

According to a few users on Telegram, the Google Play Store is starting to show ads for apps in the search screen.

Is anyone else seeing this? I've only heard two users report this so far. pic.twitter.com/j32RpBIWBq

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 25, 2023