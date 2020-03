Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Hry zdarma

Black Game: Math Puzzles PRO 2020 B2A Developers

Buff Knight - Idle RPG Runner Buff Studio Co.,Ltd.

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP Bigshot Games

Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app Appisma Inc

Hero Evolution2 : SP 크래블루

New Math Puzzles 2020 PRO B2A Apps

Rescue the Enchanter Syntaxity

The Last Ninja Twins Agens AS

War 1944 VIP : World War II BlueBird Games

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game Next Doors

Chess 3D Animation : Real Battle Chess 3D Online SkyIsland Games

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon DreamSky

Sky Dancer Premium TOPEBOX

Dean The Kid: Action Platformer LeedingApps

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg) Honeydew 1853

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game UbiMob

Sword Knights : Idle RPG (Magic) Honeydew Games

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic Honeydew Games

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple IMCrazy