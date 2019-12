Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Výběr redakce

Aplikace Todo Reminder Pro + Widget je skvělým pomocníkem k vytváření úkolů a připomínek. Úkoly lze vytvářet s názvem, popisem, datem dokončení a dokonce také obrázkem, přičemž se vám na domovské obrazovce zobrazí interaktivní widget s možností změny velikosti. Úkoly můžete následně označovat přímo v tomto widgetu. Úkoly můžete následně sdílet s ostatními a také je přijímat. S aplikací tak lze snadno vytvořit vše od nákupního seznamu, přes narozeniny až po schůzky či poznámky. Vzhledem k tomu, že aplikace normálně stojí 80 korun lze nyní tuto částku ušetřit.

Aplikace zdarma