Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Travel Safe - World Emergency Phone Numbers Imperium Apps GmbH

Word Resume Creator Pro PASofts Inc

KORG Kaossilator for Android KORG INC.

QR and Barcode Scanner PRO Apps360 Team

ProGo App - Productive goals ProGo

Hry zdarma

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) Next Doors

Speed Math 2018 - Pro Eggies

CMYK - Fun Color Game Quark Brain Lab

HB Napoleon DELUXE Vpiro

Ghost Hunter - idle rpg (Premium) Honeydew 1853

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG EASTMOON

Historia Battles Rome DELUXE Vpiro

The Trap: Horror game Ivanov Konstantin

My Little Star VIP : Idol Maker NEVIL Company