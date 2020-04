Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD Cosmic Pie Design

Hry zdarma

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure UbiMob

The Bowling Alley 3D One Man Clan

Boxes Drop - Tower block Alsatian Studio

Brumpfus Hopeless Chase Alsatian Studio

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. AppSoGreat

Stories: Your Choice (more resources at start) TeslaGames Global

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords Next Doors

Epic Animal - Move to Box Puzzle HS GAME

Knight War: Idle Defense Pro TDCGame

Legend of the cartoon Honeydew 1853

Magnet Balls 2: Physics Puzzle crazy owl

Pixel Blade Vip - Action rpg PixelStar Games

[VIP] 2048 Bunny Maker - bunny city building TinyCell

Bouncy Music 3D - Best Relaxing hyper casual game Saira Mahmood

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium DIVMOB

Tomb Hunter Pro IMCrazy

[VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest Zabob Studio

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com