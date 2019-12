Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Výběr redakce

V dnešním výběru se nachází spousta zajímavých aplikací i her, které jsou dočasně zdarma. My si ze všech nejvíce ceníme hry Hitman: Sniper. Pochází od populárních vývojářů ze studia Square Enix, kteří mimo jiné stojí například za výborným Life Of Strange, respektive ji distribuují. V mobilním Hitmanovi hrajeme tradičně za Agenta 47, přičemž děj se odehrává zásadně zpovzdálí, skrz odstřelovací pušku. Vaše cíle jsou na různých místech a vašim jediným úkolem je jejich zneškodnění. To však nejde kolikrát tak snadno, jak byste si představovali. Musíte také překonávat nejrůznější výzvy od omezeného zásobníku až po počet headshotů za jednu misi. Hře sice chybí nějaký zajímavější příběh a občas z ní cítíte stereotyp, přesto je do autobusů či čekáren skvělou zábavou.

Hry zdarma

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?