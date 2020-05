Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Google Play aplikace zdarma

Relaxing Sleep Sounds PRO TurtleApps

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary Cosmic Pie Design

App Manager Webserveis

Sketch Me! Pro XnView

Manual FX Camera - FX Studio TAPP ™

Contacts Widget - Quick Dial Widget - Speed Dial The Elegant apps

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control The Elegant apps

Google Play hry zdarma

Crazy Owls Puzzle crazy owl

Hairy Words 2 Nessy Learning

Fit Toon - Series 2 RETRO BOX

Grow Zombie VIP - Merge Zombies PixelStar Games

Heroes Infinity Premium DIVMOB

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game) Bigshot Games

Xbar10n : Card Game - New 2020 İlhami Savaş OKUR

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead DIVMOB

Vybrali jste si některé aplikace či hry zdarma?

Zdroj: androidpolice.com