Google Play nabízí placené hry a aplikace zdarma: co třeba francouzština?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Nyní je na Google Play zdarma aplikace, díky které vám nebude francouzština dělat problém.

Google Play aplikace zdarma – nejen francouzština

Decimal & Fraction Calculator TNT Apps

Memorize: Learn French Words with Flashcards LIKECRAZY Inc.

Home Workouts Gym Pro (No ad) Hazard Studio

SUI File Explorer PRO Suifitime

Clean Equalizer & Bass Booster Pro Raztech

Unit Converter (Pega Pro) - Premium Dronzer Developers

Google Play Android hry zdarma

Tactic Board Hockey Brutus

Tactic Board Indoor Hockey Brutus

Brain Card Game - Boymate10 İlhami Savaş OKUR

Assassin Lord : Idle RPG (Magic) Honeydew Games

Cyber Fighters: League of Cyberpunk Stickman 2077 ZITGA

Surface Trimino: increase the area. Casual game AppSoGreat

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting Bravestars Games

Live or Die: Zombie Survival Pro Not Found Games

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium UbiMob

Jaké aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales