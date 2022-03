Z Google Play mizí tyto dvě sekce. Používali jste je?

Obchod Google Play nám slouží nejen pro stahování aplikací a her, ale také několika dalších položek jako jsou filmy a televizní pořady. To bude ale brzy minulostí, jelikož se americká společnost chystá tyto položky přesunout do aplikace Google TV.

Google TV jako nové centrum pro filmy a seriály

Jde tedy o další poněkud agresivnější způsob propagace aplikace Google TV, což je duchovní nástupce aplikace Filmy Google Play. Pokud si tedy budete chtít půjčit či zakoupit film nebo seriál, budete tak muset učinit přímo v této aplikaci. V Obchodu Play to brzy nebude možné. Většina novějších telefonů ale má relativně novou aplikaci stejně předinstalovanou, takže to nebude pro většinu uživatelů představovat žádný problém.

V samotné nabídce obsahu nebudou žádné rozdíly. Filmy a seriály, které jste nalezli v Google Play budou nadále k dispozici v Google TV. Ta nabízí kromě cen a popisku také hodnocení daného snímku na Rotten Tomatoes, což je celosvětová obdoba našeho ČSFD.

Zdroj: androidheadlines