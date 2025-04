Skvělé aplikace z Google Play zdarma: vodováha do kapsy, skener a generátor QR kódů a výukové appky

Pravidelný seriál o aplikacích z Google Play zdarma přináší další tipy na hry a appky, které patří k placeným nebo PRO verzím. Běžně jsou tak zpoplatněné, ale nyní je tvůrci dali k dispozici zdarma. Je to ovšem jen dočasné, proto je potřeba pospíšit si.

Tentokrát mě zaujala aplikace analogových hodin pro chytré hodinky, matematické hry pro děti, skládání anglických vět nebo imitace vodováhy. Za pozornost stojí také profesionální skener QR kódů a čárových kódů, který vám v PRO verzi dává mnohem více možností.

Aplikace, u kterých vidíte screenshoty, jsem pro vás osobně vyzkoušela

TOP aplikace zdarma na Google Play

Duchovní úroveň PRO

Bubble Level PRO 1 Bit Instalovat (€2.79) Google Play

Bez vodováhy se neobejde žádný kutil. Jenže nosit ji stále s sebou je dost nereálné. Vypomoci vám ale může appka s poněkud podivným českým překladem Duchovní úroveň PRO. V angličtině se nazývá Bubble Level PRO a je to vodováha v digitální podobě. Princip fungování je zcela prostý – svůj mobil někam položíte nebo ho nějak natočíte a bublinka vám ukáže, jestli je plocha dokonale rovná nebo nakřivo. V menu si pak můžete vybrat i další varianty měření, třeba pravítko nebo 2D pravítko.

Bubble Level PRO běžně stojí 2,99 dolarů, nyní je zadarmo.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

Analog Classic 7 Wear OS 4+

Analog Classic 7 Wear OS 4+ OQ Watchfaces Instalovat (Free) Google Play

Chytré hodinky se mohou stát vaším neocenitelným parťákem při cvičení, v práci i ve škole. Ale leckomu u nich přece jen chybí klasický ciferník s rafičkami. Pokud vás nezaujme žádný od vašeho výrobce, můžete vyzkoušet aplikaci Analog Classic 7 Wear OS 4+. Ta na oválné chytré hodinky přináší klasické analogové ciferníky na černém pozadí. A přesto na displeji pořád zůstává místo i pro ikonu kalendáře, stavu baterie, budíku nebo samotné nastavení hodin.

Analog Classic 7 Wear OS 4+ obvykle stojí 1,49 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Wear OS 3+.

Přes 5 000 stažení.

Cool Math Games for Kids

Cool Math Games for Kids Flash Toons Games Instalovat (Free) Google Play

Škola je někdy boj. Ví to každý z nás a ví to už i naše děti. Pokud i u vás řešíte, jak na učení vyzrát hravou a nenásilnou formou, abyste ho dětem neznechutili, můžete zkusit aplikaci Cool Math Games for Kids. Od sčítání a odčítání se můžete přesunout až ke zlomkům nebo jiným náročnějším úlohám. To vše hravou formou. Nevýhodou je, že appka není v češtině. Výhodou naopak je, že děti si u ní kromě počtů procvičí i angličtinu.

Cool Math Games for Kids obvykle stojí 11,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 1 000 stažení.

Broken Sentences PRO

U vzdělávacích aplikací a angličtiny ještě chvíli zůstanu. Za pozornost stojí i appka Broken Sentences PRO, která děti lépe naučí porozumět anglickému slovosledu a skládat správně věty. A ani dospělým neuškodí osvěžit si školní znalosti a ujistit se, že mluví nebo píšou správně. Vše je opět děláno hravou kvízovou formou a dítě se kromě správného slovosledu naučí třeba i nová slova.

Broken Sentences PRO obvykle stojí 1,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Skener QR a čárových kódů PRO

QR and Barcode Scanner PRO Apps360 Team Instalovat (Free) Google Play

K velmi oblíbeným aplikacím patří Skener QR a čárových kódů PRO. Už jsem o něm psala dříve, ale jelikož jde o jednu z nejlepších aplikací pro skenování a generování QR a jiných kódů, zmíním ji opět. Načtete s ní QR kód i čárový kód, lze si k tomu aktivovat i svítilnu, a k dispozici je i automatické připojení k hotspotu bez hesla, pokud chcete otevřít webovou stránku na niž kód odkazuje. V appce si snadno a rychle vygenerujete i svůj vlastní QR kód

Skener QR a čárových kódů PRO normálně stojí 4,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 500 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Defense Zone 3 Ultra HD HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED Instalovat (Free) Google Play

Heroes Infinity Premium DIVMOB Instalovat (Free) Google Play

