Google Play aplikace zdarma: hravý technický kvíz, svítilna, decibelmetr i originální tachograf

Reklama

Je tady další díl seriálu o aplikacích a hrách z Google Play, které jsou dočasně bez poplatku. Tentokrát jsem našla zajímavé aplikace, které vám pomohou s měřením okolního hluku i s počítáním, jedna nahradí vaši svítilnu v telefonu a za zmínku stojí i neotřelý tachograf.

Aplikace, u kterých vidíte screenshoty, jsem pro vás vlastnoručně vyzkoušela. Pokud vás zaujmou, příliš nad jejich stažením neváhejte, protože jsou zdarma jen dočasně.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Svítící svítilna LED Pro

Bright LED Flashlight Pro Tools Dev Instalovat (Free) Google Play

S vysokou pravděpodobností v mobilu už svítilnu máte. Ale aplikace Svítící svítilna LED Pro ji může ještě vylepšit. V případě nouze oceníte zejména její rychlý stroboskop vysílající signál SOS. Součástí je i digitální kompas, který vám pomůže nezabloudit. Appka je přitom jednoduchá a příjemně se používá.

Svítící svítilna LED Pro obvykle stojí 2,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Tech Quiz Master – Quiz Games

Tech Quiz Master - Quiz Games Eggies Instalovat (Free) Google Play

Vládnete dobře angličtinou a chtěli byste se dozvědět něco nového? Nebo rádi porovnáváte své znalosti s ostatními? Různé typy kvízů jsou teď hitem jak v hospodách, tak v televizi – a vy si můžete jeden zajímavý technicky zaměřený vyzkoušet v aplikaci Tech Quiz Master – Quiz Games. Od úplného laika se díky ní můžete vypracovat až na mistrovskou úroveň nadšeného geeka. Kvízy obsahují otázky z oblastí operačních systémů, počítačů, gadgetů, mobilních telefonů i elektroniky. A když nevíte, můžete využít i nápovědu. Bohužel, aplikace není česky.

Tech Quiz Master – Quiz Games obvykle stojí 2,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.1 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

AntiBAG Tachograf

AntiBAG Tachograph ZlojDalnoboy.PL Instalovat (Free) Google Play

Aplikace AntiBAG Tachograf je obdobou klasického tachografu, bez něhož se neobejde žádný profesionální řidič. V aplikaci je několik základní oblastí. Zaprvé je to připomínka denního vstupu do země, která může být automatická a pak jen na konci pracovního dne zadáte do tachografu písmeno ukončení práce a potvrdíte. Za druhé jde o různorodé časovače, které vám poslouží k nastavení přestávek nebo výpočtu denních přestávek. A najdete tu i mnoho dalších funkcí plnohodnotného tachografu.

AntiBAG Tachograf obvykle stojí 3,49 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Zvukový měřič – Decibel metr

Sound Meter - Decibel Meter Tools Dev Instalovat (Free) Google Play

Ať už vás obtěžují hluční sousedi nebo jste třeba jen zvědaví, jak hlasité zvuky vydává které vozidlo, pomoci vám může aplikace Zvukový měřič – Decibel metr. Měří klasicky v decibelech a nabízí například zobrazení aktuální referenční hodnoty šumu, minimální/průměrné/maximální hodnoty decibelů a dá se kalibrovat pro každé zařízení. Pro lepší pochopení ukazuje i grafy a historii měření.

Zvukový měřič – Decibel metr normálně stojí 2,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Binární kalkulačka Pro

Binary Calculator Pro GK Apps Instalovat (Free) Google Play

Pokud patříte k těm, které naprosto fascinují nuly a jedničky, pak je Binární kalkulačka Pro tím pravým pro vás. Vypadá trochu jako klasická kalkulačka, která zvládá sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel v binárním formátu. Ideální je pro studenty, ale můžete si v ní osvěžit i své dávné školní znalosti.

Binární kalkulačka Pro běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Stick Warrior SuperHero Dragon Super Dragon Legends PVP Instalovat (Free) Google Play

Sudoku Master Premium: Offline otto games Instalovat (Free) Google Play

Heroes Legend - Epic Fantasy MGIF Instalovat (Free) Google Play

Infinity Highway Nari Works Instalovat (Free) Google Play

Stickman Warriors Dragon Hero Super Dragon Legends PVP Instalovat (Free) Google Play

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Která aplikace z Google Play vás zaujala?

Zdroj: Obchod Play