Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Nyní je zdarma třeba oblíbený PowerAudio Pro Music Player.

Google Play aplikace zdarma – nejen PowerAudio Pro Player

Camera 4K, UHD, Panorama, Selfie AKEL

Milky Launcher Pro 🔹 Beautiful, Clean, Fresh ihyperg.com

Bubbles Battery Indicator - Charging animation Power Mind Apps

PowerAudio Pro Music Player PowerAudio Team

Audio Recorder Appntox

CPU Identifier Pro PowerAudio Team

Widgets - CPU | RAM | Battery PowerAudio Team

Google Play hry zdarma

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action UbiMob

Crazy Halloween Puzzle crazy owl

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games ZITGA

Even and Odd Premium Cygnuswan Games

Healing Matching Puzzle wind

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS (OFFLINE IDLE) JMDSOFT Company

Speed Math 2018 - Pro Eggies

Trigono - geometric brain boiling adventure Omka Games

Které aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales