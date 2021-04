7 zajímavých aplikací a 9 her nyní zdarma na Google Play. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Mezi zajímavé aplikace, které jsou nyní zdarma patří třeba Identifikujte plemena psů. Ve výběru jich ale samozřejmě naleznete více.

Google Play aplikace zdarma – co třeba Identifikujte plemena psů?

Identify Dog Breeds Pro jstappdev

Unit Converter Pro Apoch Studios

SkanApp hands-free PDF scanner GO2GET

Audio Recorder Appntox

Art Portfolio: Create and download your portfolios Robledo Studio

Digital Dashboard GPS Pro luozirui

Google Play hry zdarma

The Rich King VIP - Amazing Clicker Next Doors

Bricks Breaker Pro : No Ads TRYONI ARTS

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest Zabob Studio VIP

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter Pride Games

Star Link 2: Constellation wind

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. AppSoGreat

Jaké aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales