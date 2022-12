Stejně jako každé úterý se můžete i dnes těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, kde vybíráme to nejlepší, co se dá aktuálně stáhnout. Zaujalo nás několik her, ale také balíček ikon nebo aplikace na domácí cvičení.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Luzicon Icon Pack OSheden

Aplikace Reminder Pro je jednoduchá záležitost, která vám dokáže vytvořit připomenutí pro jednorázové i opakující se události. Může tedy sloužit jako denní úkolník, ale zároveň také připomínat narozeniny, výročí, či jiné pro vás podstatné události.

Home Workouts No Equipment Pro Hazard Studio

Home Workouts Gym Pro je populární aplikací s tím, že tato verze je kompletně bez reklam. Během několika minut každý den a doma můžete budovat svalovou hmotu či hubnout bez toho, aniž byste museli chodit do posilovny. Všechna cvičení jsou navíc se 3D animacemi pro lepší pochopení.

QR and Barcode Scanner PRO Apps360 Team

Livemocha: Learn Languages (Sp Aldejan

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Crazy Halloween Puzzle crazy owl

Hero Z IMCrazy

Grow Zombie VIP- Merge Zombies PixelStar Games

Cooking Kawaii - cooking games CSCMobi Studios

Defense Zone HD ARTEM KOTOV

Defense Zone 3 Ultra HD ARTEM KOTOV

Block Puzzle Classic Offline MALLUSOFTS

Classic Offline Sudoku MALLUSOFTS

Epic Heroes War - Premium DIVMOB

Zdroj: App Sales