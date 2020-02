Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

BlackCam Pro - B&W Camera XnView

Equalizer & Bass Booster Pro HowarJran

Equalizer FX Pro HowarJran

Gif Me! Camera Pro XnView

Global Equalizer & Bass Booster Pro HowarJran

Sketch Me! Pro XnView

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos XnView

Weather Forecast Pro HowarJran

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary Cosmic Pie Design

Hry zdarma

Human Heroes Einstein On Time Human Heroes Ltd

Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter) Brazoss Mobile Oggk

Fit Toon - Series 2 RETRO BOX

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO Red Machine

LeagueMon VIP - League Monster Defence EASTMOON

SCV Miner - Click & Idle Tycoon - PRO Red Machine

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) Honeydew Games

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner Buff Studio Co.,Ltd.

Math Games - Train your Brain! TechForLife

Quaddro 2 - Intelligent game Mental Lab Games

Super Hero Factory Inc Pro MEDU

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords Next Doors

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com