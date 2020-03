Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Black Launcher - Simple and Battery Friendly RADEFFFACTORY

Complex Number Calculator | Scientific Calculator A.M.I.R

Double Touch Accents Keyboard - Accents Keyboard Damian Diorio

PhyWiz Notes (UNLOCKED) TwentyFourLabs

Hry zdarma

Cat in the Woods VIP WID STUDIO

Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine Metatrans Apps

percentage math homeworks atcorp.dev

I Monster:Roguelike RPG Legends,Dark Dungeon DreamSky

Message Quest — the amazing adventures of Feste TeslaGames

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline UbiMob

Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter) Brazoss Mobile Oggk

Eternity Legends Premium DIVMOB

Farm and Click - Idle Farming Clicker PRO Red Machine

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO Red Machine

SCV Miner - Click & Idle Tycoon - PRO Red Machine

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) Honeydew Games

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner Buff Studio Co.,Ltd.

Dualshot Roguelike PRO Mad Diamond

Beast Towers TD Baptiste Largaiolli

Stay Alive VIP Sponge Mobile

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com