Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Video Gallery - HD Video Live Wallpapers The Elegant apps

BioPorcinoMobile - Manage your pigs bionaturalapps

Dolce Gusto Touch Timer dtylam

Hry zdarma

Chernog: Fortress of the Mad Admiral RPG udawos

Idle Heroes of Hell - Clicker & Simulator Pro Red Machine

IQ Test : Intelligence Test Intelligence Mobiles

Classic Sudoku PRO(No Ads) kersofts

Connect: cute monsters and food. Casual game AppSoGreat

Magnet Balls Pro crazy owl

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG DrukHigh

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com