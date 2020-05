Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Android aplikace zdarma

Sketch Me! Pro XnView

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos XnView

Android hry zdarma

Cat in the Woods VIP WID STUDIO

Beach Drive DrunkChipRobotics

Combat Strike PRO: FPS Online Gun Shooting Games Gakmob LTD

War 1944 VIP : World War II BlueBird Games

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline UbiMob

Eternity Legends Premium DIVMOB

Football Challenger 2 alicewn

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) Honeydew Games

Peppa Pig: Theme Park Entertainment One

Super Hero Factory Inc Pro MEDU

Amazing Taxi Sim 2020 Pro StrongUnion Games