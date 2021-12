Už několik let slýcháme o tom, že by mohl Google představit své vlastní chytré hodinky v podobě Pixel Watch. Přestože je americká firma stvořitelem systému Wear OS, vlastní hardware stále nemá a to i přes fakt, že koupila firmu Fitbit, která by ji mohla s vývojem výrazně pomoci. Začátkem roku leaker Jon Prosser zveřejnil první rendery a naznačil, že bychom se jich mohli dočkat ještě letos. To se s největší pravděpodobností nevyplní, ale čekat bychom přesto nemuseli dlouho.

Google Pixel Watch na renderech

Hodinky Google Pixel Watch by se mohly objevit na začátku příštího roku. O slovo se znovu přihlásil Prosser a odhalil rendery, které navíc vypadají jako oficiální a on sám to o nich tvrdí. Je také více než pravděpodobné, že se v nich objeví nejnovější verze Wear OS, kterou se zatím mohou pochlubit pouze Galaxy Watch4 od Samsungu.

Dávalo by to celé smysl, jelikož se tento systém chystá také do hodinek od Mobvoi či Fossil a tak by bylo logické, kdyby chtěl být Google mezi prvními.

Jak se na Pixel Watch těšíte?

Zdroj: androidcentral