Google Pixel tablet prý bude jen jeden. Ale ten lepší

Vzpomínáte si ještě na to, že Google slíbil na trh po letech uvést svůj další tablet? V květnu roku 2022, tedy už ve chvíli, kdy se po pandemickém boomu začala čísla prodejnosti těchto zařízení opět propadat, zveřejnila americká firma několik střípků informací ke svému plánovanému Pixel Tabletu. Asi o půl roku později se objevily další podrobnosti a dlouhodobě se mluvilo také o variantě, že tablety budou ve skutečnosti dva. Jeden klasický a druhý pojmenovaný Pro. Poslední únik tvrdí, že tomu tak nakonec nebude. Dočkáme se prý ale té silnější varianty.

The display on the device is a 2560×1600 CSoT "ppa957db2d" with a RT4539 LED driver.

RT4539 is a 6-channel LED driver, typically used for driving the backlight layer on LCDs, which means that the Pixel Tablet most likely doesn't have an OLED screen, unlike other Pixel devices. pic.twitter.com/kgx0BhHE6f

— Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 26, 2023