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Google ukončuje aplikaci Pixel Studio. A nikomu to nevadí

  • Google ukončuje aplikaci Pixel Studio necelé dva roky po jejím uvedení s řadou Pixel 9.
  • Aktualizace v2.3 vypíná tvorbu nových obrázků i samolepek a odkazuje uživatele na Nano Banana v Gemini.
  • Dříve vytvořené výtvory zůstanou přístupné a v aplikaci zůstává základní editor snímků obrazovky.

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.6.2026 18:00
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google pixel studio logo na pozadi s barvami googlu

Google už nějakou dobu stahuje své AI funkce pod jednu střechu jménem Gemini, a tak se postupně loučí se samostatnými aplikacemi, které dřív rozesel po systému. Teď přišla řada na Pixel Studio, appku pro generování obrázků, kterou firma uvedla v roce 2024 společně s řadou Pixel 9. Po nejnovější aktualizaci v ní už nic nevytvoříte.

Co aktualizace mění

Verze Pixel Studio v2.3, která se nyní postupně rozesílá přes Obchod Play, hlavní rozhraní pro tvorbu obrázků vypíná. Místo něj uvidíte hlášku s doporučením, abyste pro generování obrázků vyzkoušeli Nano Banana uvnitř Gemini, a tlačítko, které vás do aplikace AI asistenta přesměruje. Pokud ji nemáte nainstalovanou, telefon vás k tomu vyzve.

google pixel studio konec

Své dosavadní výtvory v aplikaci pořád najdete, jen už nepřibyde nic nového. Zachovaný zůstává také jednoduchý editor snímků obrazovky, i když ten nenabízí nic, co byste nezvládli v jiné aplikaci. Jestli Google Pixel Studio z telefonů nakonec smaže úplně, nebo ho kvůli editoru ponechá, zatím není jasné.

Dává to smysl

Konec Pixel Studia nijak nezamrzí a popravdě dává smysl. Já sám jsem aplikaci za celou dobu spustil snad dvakrát, a to snad jen z důvodu, abych čtenářům přiblížil, co umí. Generování obrázků dnes Nano Banana v Gemini zvládá lépe a hlavně všude, ne jen na vybraných Pixelech.

Bude vám aplikace Pixel Studio chybět, nebo jste na Gemini přešli už dávno?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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