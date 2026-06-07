Google ukončuje aplikaci Pixel Studio. A nikomu to nevadí Hlavní stránka Zprávičky Google ukončuje aplikaci Pixel Studio necelé dva roky po jejím uvedení s řadou Pixel 9. Aktualizace v2.3 vypíná tvorbu nových obrázků i samolepek a odkazuje uživatele na Nano Banana v Gemini. Dříve vytvořené výtvory zůstanou přístupné a v aplikaci zůstává základní editor snímků obrazovky. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Google už nějakou dobu stahuje své AI funkce pod jednu střechu jménem Gemini, a tak se postupně loučí se samostatnými aplikacemi, které dřív rozesel po systému. Teď přišla řada na Pixel Studio, appku pro generování obrázků, kterou firma uvedla v roce 2024 společně s řadou Pixel 9. Po nejnovější aktualizaci v ní už nic nevytvoříte. Co aktualizace mění Dává to smysl Co aktualizace mění Verze Pixel Studio v2.3, která se nyní postupně rozesílá přes Obchod Play, hlavní rozhraní pro tvorbu obrázků vypíná. Místo něj uvidíte hlášku s doporučením, abyste pro generování obrázků vyzkoušeli Nano Banana uvnitř Gemini, a tlačítko, které vás do aplikace AI asistenta přesměruje. Pokud ji nemáte nainstalovanou, telefon vás k tomu vyzve. Své dosavadní výtvory v aplikaci pořád najdete, jen už nepřibyde nic nového. Zachovaný zůstává také jednoduchý editor snímků obrazovky, i když ten nenabízí nic, co byste nezvládli v jiné aplikaci. Jestli Google Pixel Studio z telefonů nakonec smaže úplně, nebo ho kvůli editoru ponechá, zatím není jasné. Dává to smysl Konec Pixel Studia nijak nezamrzí a popravdě dává smysl. Já sám jsem aplikaci za celou dobu spustil snad dvakrát, a to snad jen z důvodu, abych čtenářům přiblížil, co umí. Generování obrázků dnes Nano Banana v Gemini zvládá lépe a hlavně všude, ne jen na vybraných Pixelech. Bude vám aplikace Pixel Studio chybět, nebo jste na Gemini přešli už dávno? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Aplikace Google Pixel Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Android 15 přináší novou funkci na Pixely. Ušetří vám čas i práci Jana Skálová 4.1.2025