TOPlist

Telefony Google Pixel se zase trochu přiblíží iPhonům. Pracuje se na pokročilejším odemykání obličejem

  • Google podle serveru Android Authority pracuje na projektu s kódovým označením Toscana
  • Nový face unlock má fungovat stejně rychle jako Face ID na iPhonech i při špatném osvětlení
  • Technologie by se měla objevit v řadě Pixel 11, která dorazí letos v srpnu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.2.2026 14:00
Ikona komentáře 0
google pixel 10 pro xl v aute bmw

Odemykání obličejem na telefonech Pixel má jednu zásadní slabinu – jakmile zhasnete světla, můžete na něj zapomenout. Google si je toho zjevně vědom a chystá nápravu. Podle exkluzivních informací serveru Android Authority firma interně testuje technologii, která by měla tento problém vyřešit. Uživatelé by se tak mohli dočkat podobně pohodlného odemykání jako na iPhonech.

Project Toscana: odemykání obličejem fungující i ve tmě

Google má podle anonymního zdroje serveru rozpracovaný „Project Toscana“ – vylepšený systém odemykání obličejem pro telefony Pixel i Chromebooky. Technologie byla nedávno testována v sídle společnosti v Mountain View na prototypu Pixelu se standardním kulatým výřezem pro selfie kameru. Údajně nebyl viditelný výřez ani jakýkoliv podobný útvar s dodatečnými senzory.

Klíčové je, že testy probíhaly v různých světelných podmínkách a podle zdroje fungoval Project Toscana stejně rychle jako Face ID na iPhonu. Pravděpodobně se spolehne na infračervenou technologii, i když to Google oficiálně nepotvrdil.

Co to znamená pro uživatele

Současný face unlock na Pixelech 8, 9 a 10 funguje spolehlivě pouze za dobrého osvětlení. Podporuje sice odemykání bankovních aplikací i Google Pay, ale v praxi ho většina uživatelů vzdá po pár pokusech ve tmavé ložnici. Project Toscana by měl nabídnout to nejlepší z obou světů – bezpečné odemykání kdykoli a kdekoli, aniž byste museli obětovat design telefonu.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a oficiálně představen! Do Česka dorazil s očekávanou novinkou, známe ceny Jakub Kárník Zprávičky

Pokud Google technologii skutečně dokončí, mohla by debutovat s řadou Pixel 11 letos v srpnu. Oficiálního představení bychom se mohli dočkat už na konferenci Google I/O v květnu.

Ocenili byste face unlock, který funguje i ve tmě?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025

Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo

Adam Kurfürst
2.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024