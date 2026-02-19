Telefony Google Pixel se zase trochu přiblíží iPhonům. Pracuje se na pokročilejším odemykání obličejem Hlavní stránka Zprávičky Google podle serveru Android Authority pracuje na projektu s kódovým označením Toscana Nový face unlock má fungovat stejně rychle jako Face ID na iPhonech i při špatném osvětlení Technologie by se měla objevit v řadě Pixel 11, která dorazí letos v srpnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Odemykání obličejem na telefonech Pixel má jednu zásadní slabinu – jakmile zhasnete světla, můžete na něj zapomenout. Google si je toho zjevně vědom a chystá nápravu. Podle exkluzivních informací serveru Android Authority firma interně testuje technologii, která by měla tento problém vyřešit. Uživatelé by se tak mohli dočkat podobně pohodlného odemykání jako na iPhonech. Project Toscana: odemykání obličejem fungující i ve tmě Google má podle anonymního zdroje serveru rozpracovaný „Project Toscana“ – vylepšený systém odemykání obličejem pro telefony Pixel i Chromebooky. Technologie byla nedávno testována v sídle společnosti v Mountain View na prototypu Pixelu se standardním kulatým výřezem pro selfie kameru. Údajně nebyl viditelný výřez ani jakýkoliv podobný útvar s dodatečnými senzory. Klíčové je, že testy probíhaly v různých světelných podmínkách a podle zdroje fungoval Project Toscana stejně rychle jako Face ID na iPhonu. Pravděpodobně se spolehne na infračervenou technologii, i když to Google oficiálně nepotvrdil. Co to znamená pro uživatele Současný face unlock na Pixelech 8, 9 a 10 funguje spolehlivě pouze za dobrého osvětlení. Podporuje sice odemykání bankovních aplikací i Google Pay, ale v praxi ho většina uživatelů vzdá po pár pokusech ve tmavé ložnici. Project Toscana by měl nabídnout to nejlepší z obou světů – bezpečné odemykání kdykoli a kdekoli, aniž byste museli obětovat design telefonu. Google Pixel 10a oficiálně představen! Do Česka dorazil s očekávanou novinkou, známe ceny Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pokud Google technologii skutečně dokončí, mohla by debutovat s řadou Pixel 11 letos v srpnu. Oficiálního představení bychom se mohli dočkat už na konferenci Google I/O v květnu. Ocenili byste face unlock, který funguje i ve tmě? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Google odemykání obličejem Pixel Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024