Google Pixel 10a oficiálně představen! Do Česka dorazil s očekávanou novinkou, známe ceny
Jakub Kárník
Publikováno: 18.2.2026 16:00
Google právě odhalil Pixel 10a, nejnovější přírůstek do rodiny dostupných Pixelů. Cenovka 13 290 Kč za 128GB variantu a 15 690 Kč za 256GB model sama o sobě není žádné překvapení – Google v tomto segmentu hraje konzistentně. Co leckoho překvapí, je seznam toho, co za ty peníze tentokrát dostanete. A dokonce i v Česku. Konec hrbolu na zádech Satelitní SOS v češtině. Ano, v Česku. Tensor G4 a Gemini Fotoaparát: 48 MPx, žádný teleobjektiv, ale nové AI nástroje Android 16 a sedm let aktualizací Kde a za kolik Konec hrbolu na zádech Nejviditelnější změna je letos jasná. Pixel 10a poprvé v historii A-série přichází s plochými zády – fotoaparát splynul se zadní stranou a nevytváří žádný výstupek. Telefon tak leží stabilně na stole a nezachytává prach pod modulem. Matný povrch zad doplňuje saténový hliníkový rám ze 100% recyklovaného hliníku. Novinku si lze vybrat ve čtyřech barvách: Lavender, Berry, Fog a Obsidian. Odolnost je letos opět vyšší než u předchůdce. Google nasadil Corning Gorilla Glass 7i na displej, certifikaci IP68 pro ochranu před vodou a prachem, a celé to spojil s myšlenkou snadné opravitelnosti. Šest palců a tři desetiny měří Actua displej, který je podle Googlu o 11 % jasnější než u Pixelu 9a – to v praxi znamená lepší čitelnost na přímém slunci (až 3000 nitů ve špičce), ale žádnou revoluci v podobě vyššího rozlišení zde nečekejme, zůstává Full HD+, obnovovací frekvence pak samozřejmě činí 120 Hz. Satelitní SOS v češtině. Ano, v Česku. Jedna funkce si zaslouží zvláštní pozornost. Satelitní SOS – tedy možnost přivolat pomoc i bez signálu mobilní sítě nebo Wi-Fi – přichází na A-sérii vůbec poprvé. A co je podstatné pro české čtenáře: Česká republika je na seznamu podporovaných zemí, a to včetně podpory češtiny. Stačí namířit telefon správným směrem, Pixel se připojí k satelitu a odešle tísňové volání. Funkce je první dva roky zdarma. Konečně tak dostáváme ochutnat funkce, které mají v USA roky a rozhodně je to pozitivní signál k tomu, aby se k nim časem přidaly i ostatní vychytávky. Tensor G4 a Gemini Pod kapotou pracuje čipset Tensor G4 s 8 GB RAM. Google ho nevybral proto, že by šlo o nejvýkonnější procesor na trhu – benchmark tabulky to potvrdí. Navíc jde o stejný čip, jenž pohání Pixel 9 (a také 9a), takže vůbec poprvé v historii vlastních čipů Google sáhl k úsporám a nepoužil v „áčkové“ řadě svůj nejaktuálnější kus křemíku. Tensor je navržený primárně pro efektivní běh AI funkcí přímo v zařízení, bez nutnosti posílat vše do cloudu. A pro běžné používání stále naprosto stačí. Gemini je na Pixelu 10a přítomný v plné šíři. Gemini Live umožňuje přirozenou hlasovou konverzaci s asistentem, včetně sdílení obrazovky nebo záběru z kamery. Praktická ukázka: ukážete asistentovi neposlušný řetěz na kole a ptáte se, jak ho seřídit. Nebo stojíte v knihkupectví a chcete doporučení. Tohle jsou scénáře, kde Gemini Live dává smysl. Fotoaparát: 48 MPx, žádný teleobjektiv, ale nové AI nástroje Kamera Pixelu 10a je opět složena ze dvou senzorů: 48MPx hlavní snímač a 13MPx ultraširokoúhlý objektiv. Teleobjektiv tu nenajdete – to je jasný kompromis oproti dražším modelům, ale i některé konkurenci. Novinky jsou tentokrát spíš softwarové. Camera Coach využívá modely Gemini k tomu, aby vás v reálném čase navigoval k lepšímu kompozičnímu záběru – vhodné pro začátečníky, kteří si nejsou jistí, jak fotit. Auto Best Take zase po jednom zmáčknutí spouště automaticky vybere nejlepší výraz každého z fotografovaných. Obě funkce přicházejí na A-sérii poprvé. Noc a makro pokrývají osvědčené funkce Night Sight a Macro Focus. Editace fotek pak probíhá přes Google Fotky, kde stačí hlasem nebo textem popsat, co chcete změnit – odstranit rušivý prvek, zesvětlit pozadí nebo přidat efekt. Android 16 a sedm let aktualizací Pixel 10a vychází rovnou s Androidem 16 a novým vizuálním stylem Material 3 Expressive – nové efekty na tapetách, upravené rozhraní aplikací, modernizovaný panel notifikací. A co je pro dlouhodobé vlastníky důležitější: 7 let aktualizací systému, bezpečnostních záplat a Pixel Drop aktualizace. To znamená, že telefon koupený dnes bude dostávat podporu až do roku 2033. Ve střední třídě je to stále výjimka, nikoli pravidlo. Kde a za kolik Pixel 10a je v předprodeji od 5. března. V Česku ho seženete u všech hlavních prodejců – Alza, Datart, Mobil Pohotovost, O2, Smarty CZ, T-Mobile, Vodafone i přímo přes Google Store. Ceny jsou jasné: 13 290 Kč za 128GB a 15 690 Kč za 256GB variantu. K dispozici jsou kryty ve všech čtyřech barevných provedeních telefonu, Google zároveň uvádí Pixel Buds 2a ve dvou nových barvách Berry a Fog. Co říkáte na nový Google Pixel 10a? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…